Süleyman Soylu: Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu
GÜNDEM 25.09.2021, 14:37 25.09.2021, 17:32
Kahraman Mehmetçik'in hain teröristlerle yılmaz mücadelesi devam ediyor.
Yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlarla eli kanlı katillerin inleri başlarına yıkılıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
"TÜRKİYE'DE 189 TERÖRİST KALDI"
Burada bir konuşma yapan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verdi.
Soylu, Türkiye sınırları içinde189 terör örgütü mensubu kaldığını söyledi.
Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi." dedi.
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