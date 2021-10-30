Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti

İstanbul'da Sultangazi Belediyesi ekipleri, riskli olduğu için yenilenmek üzere 50. Yıl Mahallesi Hizmet Binası'nda yıkıma başladı.

TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE YIKIMA ARA VERDİ

Yıkım makası ile binanın üst katlarında yıkım işlemine devam eden operatör, duvarlardan birini yıkınca, duvarın arkasındaki kolona asılı unutulmuş Türk bayrağı ortaya çıktı.

Bunu gören operatör yıkıma ara verdi ve kıskacı kullanarak büyük bir hassasiyetle bayrağı bulunduğu yerden alıp ekip arkadaşlarına iletti.

Ekiplerin Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyeti gören çevredekiler de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.