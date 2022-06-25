Sunucu Müge Anlı öve öve bitiremedi!
Müge anlı ile Sert Programının sezon finalinde Kahramanmaraş’ın meşhur tarhanası programa damgasını vurdu.
GÜNDEM 25.06.2022, 12:45
Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş şube başkanlığı tarafından gönderilen tarhanalar programda ilgi odağı oldu.
Sunucu Müge Anlı Kahramanmaraş tarhanasının lezzetini programda şu sözlerle anlattı.
“Ben Kahramanmaraş gittiğimde tatma fırsatı bulmuştum. Bizim ekip cips yemiyor. Tarhana cips yiyorlar. Tarhanalar için Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş şube başkanlığına da teşekkür ediyorum.”
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