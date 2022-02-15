Şüpheli kovalayan polis aracı takla attı

Gaziosmanpaşa'da denetim yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil kovalamaca sırasında orta refüje çarptıktan sonra polis aracını çarparak devirdi. Kaza sonrası 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçan şüphelilerden birisinin terör örgütü ile bağlantısının olduğu öğrenilirken, otomobilde ise 3 adet silah bulundu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Gaziosmanpaşa'da akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galeri Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri içinde 3 kişinin bulunduğu 34 FZ 0238 plakalı otomobilden şüphelenerek 'Dur' ihtarında bulundu. Şüphelilerde polisin uyarısına aldırış etmeden durmayarak kaçtı. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.

POLİS ARACI KAZA SONRASI DEVRİLDİ

Şüphelilerin otomobilini polis ekipleri aynı cadde üzerinde durdurmak istedi. Orta refüje çarpan şüphelilerin otomobili polis aracına da çarparak devirdi. Kaza sonrası 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine Özel Hareket polisleri de dahil çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 2 polis memuruna ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLDE 3 SİLAH BULUNDU, ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI ÇIKTI



Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan incelemede bir şüphelinin terör örgütü ile bağlantısının olduğu öğrenildi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin kullandığı otomobilde ise 3 adet silah buldu. Otomobilde bulunan deliller polis ekipleri tarafından tek tek toplandı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından şüphelilerin otomobili çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Devrilen polis aracı ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.