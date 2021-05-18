Suriye açıklarında ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu
Akdeniz'de operasyon düzenlenen gemide bulunan 1,5 tonun üzerinde esrar, Mersin Limanı'nda sergilendi.
GÜNDEM 18.05.2021, 11:10
Dün düzenlenen operasyon ile Suriye açıklarında büyük bir başarıya imza atıldı.
Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimleri, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen gemide arama yapmıştı.
Operasyonda 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirilmişti.
MERSİN'E GETİRİLDİ
Ele geçirilen uyuşturucu, bugün Mersin’deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na getirildi. Burada sergilenen uyuşturucular, basın mensuplarınca görüntülendi.
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