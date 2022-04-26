Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."