Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
GÜNDEM 09.05.2022, 10:31
Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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