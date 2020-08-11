O rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan yüksek istişare kurulunda masaya yatırıldı.

Toplantıda, Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı İngilizce tabela raporu da masadaydı.Tabelaların Türkçeleşmesi için yasa hazırlanması kararı alındı.

Vatandaşlar da uygulanacak yasanın çok iyi olduğunu ifade ederek, Türkiye’de Türkçe tabelaların yer almasının doğru olacağını söylediler.