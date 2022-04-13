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Tacizci öğretmene 6 yıl hapis istemi

Kız öğrencisine cep telefonundan mesajlar göndererek rahatsız eden tutuklu öğretmen Ç.A. hakkında istenen ceza belli oldu. Sanık, kendisini 'Ben samimi bir öğretmenim' ifadesiyle savundu.

GÜNDEM 13.04.2022, 11:54
Tacizci öğretmene 6 yıl hapis istemi

Tekirdağ'daki Şarköy Anadolu Lisesi'nde görev yapan 32 yaşındaki öğretmen Ç.A., geçtiğimiz ay taciz meselesiyle gündeme gelmişti.

16 yaşındaki kız öğrencisi E.N.T.'ye cep telefonundan mesajlar gönderen öğretmen, şikayet üzerine açığa alınmış daha sonra ise tutuklanmıştı.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığınca öğretmen Ç.A. hakkında hazırlanan iddianame, Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

İddianame kabul edilirse 6 yılla yargılanacak

Öğretmen Ç.A.’nın, 'çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"Babamın uyarılarına rağmen devam etti"

Suçun, 'Eğitim ve öğretim ilişkisi' ve 'iletişim vasıtasıyla' gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede öğrenci E.NT., ifadesinde öğretmenin 1 yıldır derslerine girmediğini belirterek okul arkadaşından telefon numarasını alıp, kendisine video ve mesajlar attığını anlattı. E.N.T., şunları söyledi:

"Ben ilk başta gördüğümde çok şaşırdım, yazdıkları bana çok saçma geldi ve rahatsız oldum. Bu şekilde konuşmayı bana kimse yapamaz, ben akrabalarımla dahi bu şekilde konuşma yapmıyorum. Babam eve geç gelince kendisine hemen söyledim ve babam hocayı uyarmasına rağmen hala mesaj atmaya devam etti.

"Bakışları bile rahatsız ediyordu"

Daha önceden okulda bana karşı herhangi bir taciz olayı bulunmadı ancak bakışlarından rahatsız olmaktaydım. Bu olaylar nedeniyle korktuğum ve çekindiğim için okula gidemedim. Ben kendisinden davacı ve şikayetçiyim."

Diğer öğrenciler de konuştu: Fıstık, öptüm gibi kelimeler kullanıyordu

İddianamede, ifadelerine başvurulan diğer öğrenciler de öğretmenleri Ç.A.'nın kendilerine 'yavrum, 'kızım', fıstık', öptüm' gibi ifadeler kullandığını söylediği yer aldı.

Öğretmenin savunması: Alkolün etkisindeydim

Öğretmen Ç.A. ise ifadesinde, öğrencisi E.N.T.'nin telefonunu okuldaki edebiyat kurslarına katılmasını sağlamak için başka bir öğrencisinden aldığını ve bu yüzden iletişime geçtiğini öne sürdü. Ç.A., öğrencisine şarkıyı edebi anlamda incelemek amacıyla attığını belirterek, şöyle konuştu:

"Alkolün de verdiği etki ile laf lafı açtığından konu dağılarak bu noktaya kadar geldi. E.N.T.'den sonra ismini bilmediğim 5-6 kişi ile kurs sebebi ile irtibata geçecektim.

"Her öğrenciyle böyle konuşuyorum, samimi bir öğretmenim"

Bana sormuş olduğunuz 'yavrum', 'kızım', 'fıstık', 'öptüm' şeklindeki hitapları ben sınıfta sürekli kullanmaktayım. Mağdur çocuğun ifadesindeki beyanlara katılmıyorum, ben tüm öğrencilerime bu şekilde konuşmaktayım. Her öğretmenin öğrencilere yaklaşımı farklıdır. Ben de samimi bir öğretmen olarak derslerimi bu şekilde işlemekteyim ve öğrencilere yaklaşımım bu şekildedir.

"Huzursuzdu, içini dökmesini istedim"

Yine bana sormuş olduğunuz yazışma içeriklerinde ‘Sen istiyor musun kimseye söylemeden yaşamak?’ ‘Ya öyle ya böyle istiyorsan yaz’ şeklindeki yazışmaların E.N.T.'nin de bulunduğu gruptaki öğrencilerin huzursuz gördüğümden, bana içini dökmesi için söyledim. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, ben hiçbir şekilde E.N.T.'ye cinsel tacizde bulunmadım. Hatamı kabul ediyorum ancak suçu işlemedim."

"Öğretmenin öğrenciye ilgisi açıkça bellidir"

DHA'nın haberine göre; iddianamede öğretmenin, saat 00.58'deki yazışmalarında, 'özel yazacaksan yaz ama asla genel olmasın' şeklinde ısrarcı olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Yazışmalar ve yazılan saat dikkate alındığında içeriklerin öğrenci-öğretmen ilişkisi içinde kalan diyaloglardan olmadığı, şüphelinin öğrencisine ilgisinin olduğu ve bu ilgiye karşılık beklediğinin açıkça belli olduğu, müştekinin bu yazışmalardan rahatsız olduğunda ve tepki verdiğini anladığında ise kimseye söylememesi konusunda baskı kurmaya çalıştığı, yazışmaların taciz boyutunda olduğu ve bu eylemleri cinsel saikle işlediğinin anlaşılmıştır.

"Yeterli şüpheye ulaşıldı"

Bu haliyle soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdir neticesinde, şüphelinin atılı eğitici ve öğretici kişiler tarafından çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediği, yeterli şüpheye tüm dosya kapsamında ulaşılmıştır."

İddianameye eklenen mesajlar

İddianamede, öğretmen Ç.A.'nın öğrencisi E.N.T.'ye 'Bir şarkı tut' isimli şarkıyı attıktan sonra yaptığı yazışmalar şu şekilde yer aldı:

Ç.A.: Dinle yavrum, sevdiğine atarsın belki.

E.N.T.: Sağ olun hocam

Ç.A.: Yorumun olursa şarkıya dair at gitsin

E.N.T.: Tamam hocam (Gülen surat emoji)

Ç.A.: Peki, sana asla inanmasam da yine de beklerim

E.N.T.: Anlamadım hocam

Ç.A.: Anlamaman yeter, ben anladım merak etme, iyi geceler yavrum

E.N.T.: İyi geceler hocam

Ç.A.: Sadece bir şey soracağım. Hiç mi bir şey anlamadın?

E.N.T.: Anlamadım hocam valla- Ne anlamam gerekiyordu?

Ç.A.: Tamam yavrum sen uyu. İyi geceler. Bazen insan sever o da sen de kalsın

E.T.: (Bazen insan sever kısmını ileti yaparak) Hocam ben anlamıyorum şu an

Ç.A.: Boş ver, iyi geceler yavrum sen istiyor musun kimseye söylemeden yaşamak? Ya öyle ya böyle. İstiyorsan yaz.

#taciz #Tekirdağ #hapis #hapis cezası
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