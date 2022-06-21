Tahıl krizi için İstanbul'da 4'lü zirve

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan tahıl krizini çözmek için yeni adımlar atılıyor.

Türkiye, savaşın başından ittibaren barış sağlanması için gösterdiği çabayı bu konuda da gösteriyor.

Tahıl krizinin çözümü için diplomasi trafiği

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Erdoğan dün ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan bugün de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

İstanbul'da 4'lü zirve

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre krizin çözülmesi için İstanbul'da 10 gün içerisinde 4'lü zirve düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Bilgiye göre bu hafta askeri bir heyet detayları görüşme üzere Rusya'ya gidecek.

İstanbul'daki zirveye, Rusya, Ukrayna, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katılacak.

Karadeniz'de tahıl koridoru

Bu kapsamda Karadeniz'de bir tahıl koridoru oluşturulacak.

Ukrayna koordinasyonunda oluşturulacak koridordan Rusya ürünleri de taşınacak.

8 ayda 35 milyon ton gıda geçecek

Oluşturulan koridordan 8 ayda 30-35 milyon ton gıdanın çıkarılması planlanıyor.

Türkiye'ye yüzde 25 ucuza satılacak

Odessa'daki 4 liman üzerinden 3 koridor açılması ve buradan çıkacak gıda ürünlerinin Türkiye'ye yüzde 25 ucuz satılması da gündemde.