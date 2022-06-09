Taksicilere il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getirildi
Kaçak göçmenlerin taşınmalarına aracılık edenlerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Soylu, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getirildiğini söyledi.
GÜNDEM 09.06.2022, 11:37 09.06.2022, 17:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taksilere yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı.
Soylu "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin" dedi.
Öte yandan tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurulacağını söyledi.
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