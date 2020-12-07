Talep artınca merdiven altı üretim de arttı! Sahte kolonya nasıl anlaşılır?

Salgınla birlikte talebi artan kolonyada merdiven altı üretim de arttı. Piyasada çok miktarda standart dışı üretim kolonya bulunuyor. Peki, sahte kolonya ile gerçeğini nasıl ayırt edilir?

GÜNDEM 07.12.2020, 16:04 07.12.2020, 17:05
Talep artınca merdiven altı üretim de arttı! Sahte kolonya nasıl anlaşılır?

Koronavirüs tedbirlerinin başında maske, mesafe ve hijyen kuralları geliyor. Buna ek olarak vatandaşlar da çok fazla dezenfektan ve kolonya kullanıyor.

Pandemiyle birlikte kolonyaya artan talep ise merdiven altı kolonya üretiminin artmasına neden oldu.

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