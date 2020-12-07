Talep artınca merdiven altı üretim de arttı! Sahte kolonya nasıl anlaşılır?
Salgınla birlikte talebi artan kolonyada merdiven altı üretim de arttı. Piyasada çok miktarda standart dışı üretim kolonya bulunuyor. Peki, sahte kolonya ile gerçeğini nasıl ayırt edilir?
GÜNDEM 07.12.2020, 16:04 07.12.2020, 19:45
Koronavirüs tedbirlerinin başında maske, mesafe ve hijyen kuralları geliyor. Buna ek olarak vatandaşlar da çok fazla dezenfektan ve kolonya kullanıyor.
Pandemiyle birlikte kolonyaya artan talep ise merdiven altı kolonya üretiminin artmasına neden oldu.
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Aralık 2020
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Karagümrük
|11
|17
|6. Göztepe
|10
|15
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Rizespor
|10
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Hatayspor
|8
|12
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|12
|24
|2. Altınordu
|12
|23
|3. Adana Demirspor
|11
|21
|4. Tuzlaspor
|11
|21
|5. Samsunspor
|11
|20
|6. Giresunspor
|12
|20
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. M. United
|10
|19
|6. Man City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Deportivo Alaves
|12
|14
|12. Athletic Bilbao
|11
|13
|13. Eibar
|11
|13
|14. Getafe
|11
|13
|15. Celta de Vigo
|12
|13
|16. Valencia
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8