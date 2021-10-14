Taliban heyeti Türkiye'ye geliyor!
Taliban heyetinin öğleden sonra temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geleceği öğrenildi.
Afganistan'da yönetimi devralan Taliban, ilk resmi ziyaret için Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Heyetin öğleden sonra Ankara'da olacağı bildirildi.
Türkiye'ye gelecek olan Taliban heyetiyle yapılacak görüşmede, başta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi olmak üzere birçok başlık masaya yatırılacak.
Görüşmede insani yardım, göçmen sorunları ve iki ülke arasındaki ticaret de ele alınacak.
TALİBAN DA DUYURDU
Bugün Ankara'da yapılacak görüşmeye dair haberi sosyal medya hesabından duyuran Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi, "Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki IEA'dan (Afganistan İslam Emirliği) üst düzey bir heyet bugün Türkiye'ye gitti" açıklamasında bulundu.
AB VE ABD'Lİ YETKİLİLERLE DE GÖRÜŞTÜLER
Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki heyet, 12 Ekim'de AB ve ABD yetkilileriyle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmişti.
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