Tam kapanma öncesi biletler tükendi, ek seferler konuldu!
Tam kapanma yarın başlıyor. 17 gün sürecek kapanmanın öncesinde büyük kentlerden kaçmak isteyenler hem bilet hem de izin belgesi peşine düştü. Otogarlarda yoğunluk kaymakamlıklarda ise uzun kuyruklar oluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti.
Bu kapsamda tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirler arası seyahat de yasak olacak.
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL'U TERK EDİYORLAR
Pazartesi günü açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala İstanbul'dan ayrılmaya başladı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU
Araçları ile yola çıkan İstanbullular, TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul'u terk ediyor. İstanbul'da tam kapanma öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi.
İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesinde il dışına çıkmak isteyenler, Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu ve D-100 karayolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı.
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