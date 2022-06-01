Tankerden dökülen zift nedeniyle araçlar yola yapıştı
Kırıkkale'de tankerden dökülen zift nedeniyle araçlar yola yapışarak hareket edemedi. Trafiğin durması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.
GÜNDEM 01.06.2022, 22:52
Saat 18.00 sıralarında Kırıkkale- Kırşehir yolu Bağdat Köprüsü'nde meydana gelen olayda, İbrahim K. yönetiminde 58 NF 641 plakalı zift yüklü tankerin dorse kapağının açılması sonucu yola zift döküldü.
Bazı araçlar yola yapıştı.
Bir süre ilerleyen tırın sürücüsü, diğer sürücülerin uyarması sonucu tankeri otoparka yanaştırdı. Yaklaşık 500 metrelik alanda zifte bulaşan bazı araçlar yola yapışarak hareket kabiliyetini kaybetti.
Zift dökülen yol temizlendi.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yoldaki zifte kum döküldü.
Daha sonra trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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