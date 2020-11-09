Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin operasyonunda tarihi olduğu değerlendirilen 105 obje ele geçirildi.
GÜNDEM 09.11.2020, 10:47
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar ve Kaman ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İlçe sınırlarında İ.E, S.K. ve M.C'ye ait araçları durdurarak arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen insan ve hayvan figürlü 5 heykel, 10 yüzük, 2 bilezik, kolye, bileklik, gerdanlık, kadeh, 61 sikke ve 23 obje olmak üzere 105 obje buldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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