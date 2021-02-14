Tarihin en sessiz 14 Şubat’ı
Koronavirüs en çok sevgililer gününü etkiledi.
GÜNDEM 14.02.2021, 14:18 14.02.2021, 15:22
Her yılın 14 şŞubat günü birçok ülkede kutlanan özel gün olan sevgililer günü, pandeminin gölgesinde kaldı.
Her yıl cafeleri, sokakları tercih ederek buluşan sevgililer bu yıl uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sevgisini caddelerde, sokaklarda, kafelerde iletemedi.
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|23
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|23
|38
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|37
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|21
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
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|21
|37
|6. Altınordu
|21
|37
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|20
|36
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|30
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|21
|27
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|20
|24
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|21
|19
|14. Balıkesirspor
|20
|19
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|19
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|21
|13
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|21
|4
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|O
|P
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|23
|53
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|45
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|31
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|22
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|24
|29
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|23
|27
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|24
|26
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|23
|26
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|23
|25
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|21
|54
|2. Barcelona
|22
|46
|3. Real Madrid
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Villarreal
|22
|36
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|22
|35
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|22
|30
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|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
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|25
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|22
|24
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|22
|24
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|24
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|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|23
|21
|18. Real Valladolid
|23
|21
|19. Elche
|21
|18
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|23
|16