Tarihin en sessiz 14 Şubat’ı

Her yılın 14 şŞubat günü birçok ülkede kutlanan özel gün olan sevgililer günü, pandeminin gölgesinde kaldı.

Her yıl cafeleri, sokakları tercih ederek buluşan sevgililer bu yıl uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sevgisini caddelerde, sokaklarda, kafelerde iletemedi.