Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.
GÜNDEM 23.03.2022, 09:20 23.03.2022, 11:03
Amasya’nın Suluova ilçesinden Oluz köyüne gitmek için yola çıkan Kadriye Aydoğdu yönetimindeki işçi servisi Yıldızköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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