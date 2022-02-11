Tarım Kredi'den gübreye indirim
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 14 Şubat'tan itibaren kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılacağını duyurdu. Buna göre üre gübresi 9 bin 200 lira, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 lira, çay gübresi de 7 bin 500 liradan satılacak.
GÜNDEM 11.02.2022, 10:53
Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konulardan biri olduğuna vurgu yapıldı.
Açıklamada, tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamanın büyük önem taşıdığının altı çizildi.
14 Şubat'tan itibaren geçerli olacak
Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilere üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanların sağlandığı açıklandı.
Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 itibarıyla kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılarak, üre gübresi 9 bin 200 lira, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 lira ve çay gübresi 7 bin 500 liradan satılacak.
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