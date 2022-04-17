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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bursa'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kirişçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, sözleşmeli üretimin üzerinde hassasiyetle durmaları gereken bir konu olduğunu belirtti.

GÜNDEM 17.04.2022, 14:16 17.04.2022, 17:03

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üreticimize güveniyoruz. Bu zamana kadar ne badireler atlattı bu üretici. Bu üreticilerimiz, Allah'ın izniyle bizlerin de vereceği, vermeye devam edeceği desteklerle üretmeyi sürdürecek." dedi.

Mülkiyet konusuyla arazi kullanımı konusunu birbirinden ayırmanın yeni dönemde tarıma bakışıyla ilgili ikinci hususu oluşturduğunu dile getiren Kirişci, şöyle konuştu:

"Biz öncelikle kendi insanlarımızın ihtiyacını karşılamak için stratejik ürünlere odaklanması gereken bir ülkeyiz. Bizim bu manada arz fazlası ürün üretip, bunu böyle ihraç etmek elbette mümkün ama bu tarım topraklarımızın yeterli olmaması ve mevcut tarım topraklarımızın bir kısmının daha suya ihtiyaç duyuyor olması bizim bu toprakları daha etkin ve verimli kullanmamızı gerektiriyor. Buralara odaklanacağız ve bunlar üzerinden çalışmalarımızı yürüteceğiz."

"Üreticimize güveniyoruz." diyen Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar ne badireler atlattı bu üretici. Bu üreticilerimiz, Allah'ın izniyle bizlerin de vereceği, vermeye devam edeceği desteklerle üretmeyi sürdürecek. 85 milyonumuzu ve 5 milyon bu ülkeye sığınmış olan insanları ve de 50 milyonun üzerine çıkmış turizmdeki misafirlerimizi, arta kalırsa da yurt dışına ihraç ederek oradaki kişileri, bireyleri doyurmaya devam edecektir. Bu ulvi görevini sürdüren çiftçilerimize, tarlada, bağda, bahçede bu üretimi gerçekleştirenlere, ahırda, ağılda, kümeste de faaliyetleri sürdürenlere eli öpülesi insanlar, eli öpülesi üreticilerimiz diyoruz. Allah onlardan razı olsun. Biz onların yanındayız. 'Sen üret yeter.' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla bu desteği sürdüreceğiz."

Ziyarette, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Vildan Yılmaz Gürel, Ahmet Kılıç, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık ve Osman Mesten ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve partililer yer aldı.

#Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci #AK Parti Bursa İl Başkanlığı
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