Tarım ve Orman Bakanı olarak atanan Vahit Kirişci kimdir?

Görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı. AK Parti 22. Dönem Adana Milletvekili olan Kirişci'nin Bakan olarak atanması sonrasında milyonlar yeni bakanın kim olduğunu aramaya başladı. Peki Vahit Kirişci kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

Bekir Pakdemirli'nin istifasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

2001 YILINDA PROFESÖR OLDU

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

TBMM'DE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YAPTI

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.