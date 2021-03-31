Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: İstanbul, İzmir ve Ankara için bu yıl suyla ilgili problem yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Su Şurası'nın ardından suyla ilgili geleceğe dönük ciddi adımlar atılacağını söyledi.

GÜNDEM 31.03.2021, 11:14 31.03.2021, 11:38
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: İstanbul, İzmir ve Ankara için bu yıl suyla ilgili problem yok

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Su Şurası hakkında bilgilendirdi.

Su Şurası'nın amacını ele alan Bakan Pakdemirli, suyla ilgili kritik kararlar verilebileceğini aktardı.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin su ihtiyacını karşılamaya yönelik yürütülen çalışmalardan biri olan Su Şurası'nda yeni adımlar atılacağını söyledi.

"SU ŞURASI'NDA CİDDİ ADIMLAR ATILACAK"

Bakan Pakdemirli, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Su Şurası'nda, su konusunda geleceğe dönük hangi adımlar atılacak, bunların kararlarını alacağız.

Su Şurası'ndan çıkacak neticelerle Su Kanunu çıkarmayı hedefliyoruz. Kanunla suyun tahsisi ve yönetimine ilişkin konular belirlenecek.

AK Parti döneminde Cumhuriyet tarihinin iki katı kadar baraj ve dapolama yapıldı.

Sulu tarım olmadan, tarımda ciddi bir gelir sağlayamıyorsunuz.

Bekir Pakdemirli: Su Şurası nda geleceğe dönük adımlar atılacak #1

BARAJLARIN DOLULUK ORANI

Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor.

İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok.

Türkiye geneli enerji barajlarında geçen yıl yüzde 48 doluluk varken, şu anda yüzde 41 doluluktayız.

Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında.

Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var.

Sulama alanında 19 yılda 255 milyar liralık yatırım yaptık. Bu dönemde inşa edilen 600 baraj, Cumhuriyet tarihinde yapılanın iki katı."

Bekir Pakdemirli: Su Şurası nda geleceğe dönük adımlar atılacak #2

Bekir Pakdemirli: Su Şurası nda geleceğe dönük adımlar atılacak #3

Bekir Pakdemirli: Su Şurası nda geleceğe dönük adımlar atılacak #4

#Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli
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