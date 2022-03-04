Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Genel Kurul'da yemin etti
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
GÜNDEM 04.03.2022, 16:00
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Adan, toplantının başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu.
Kirişci, Genel Kurul'da kürsüye çıkarak yemin etti.
Kirişci'nin ailesi de yemini izleyici locasından takip etti.
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