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Tarım ve Orman Bakanlığı 371 firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

GÜNDEM 02.03.2022, 16:01 02.03.2022, 16:17
Tarım ve Orman Bakanlığı 371 firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürüne sahip firmaları ifşa etti.

Bakanlığın internet sitesinde sahte olduğu kesinleşen ürünlerin listesi paylaşıldı.

559 ÜRÜN SAHTE ÇIKTI

Yapılan testler sonunda sahte olduğu kesinleşen 371 firmadan 559 ürünün olduğu duyuruldu.

BAKANLIĞIN İFŞA ETTİĞİ FİRMALAR İÇİN TIKLAYIN

"ŞİRKETLERE 50 BİN LİRADAN 2 MİLYONA KADAR CEZA UYGULANDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​"Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bu uygulama tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Uygunsuzlukların tespitinde Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik yapılan Kanun düzenlemesi ile gıdada taklit veya tağşiş cezaları caydırıcı hale getirilmiştir. Bu kapsamda, taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 Bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirilmiştir.

Yüksek teknoloji ürünü cihazlar ile güçlendirdiğimiz, güçlü personel altyapısı ile hizmet veren laboratuvarlarımızda taklit veya tağşişe esas her türlü tespit yapılabilmektedir. Önümüzdeki süreçte yeni risklerin belirlenmesinde yeni teknolojiler, yeni sistemler kullanılarak özellikle kasıtlı olarak gıdada taklit veya tağşiş yapan firmalar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Yeni düzenleme gıda üreticilerine önemli sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda üreticilerin hammadde tedariğini dikkatli yapmaları, gerekirse üretim prosesini ayırmaları önem arz etmektedir. Daha önce 26 kez yapılan kamuoyu duyuruları ile gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam toplam 1.609 firmanın 3.605 ürünü kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir."

#tarım ve orman bakanlığı #hile
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