Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Hamside av yasağı uzatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 7 Ocak tarihinde aldığı karara göre hamsi avı 10 gün süreyle yasaklanmıştı. Bakanlık hamsideki av yasağının uzatıldığını duyurdu. Av yasağı 28 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.
GÜNDEM 16.01.2021, 10:53
Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Ocak tarihinde hamsi avcılığıyla ilgili yeni karar almıştı. Karara göre Karadeniz’de hamsi avına 10 süreyle yasak getirilmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatılmıştır” denildi.
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