Tarla paylaşımı kavgası: Babasını öldürdü
Tarla paylaşımı nedeniyle tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNDEM 03.06.2022, 20:35
Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde yaşayan Memduh S. (59) ve oğlu Murat S. (39), tarla paylaşımı nedeniyle saat 05.30 sıralarında tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Murat S., babasına av tüfeğiyle ateş etti.
Baba kurtarılamadı
Ağır yaralanan Memduh S., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Memduh S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı yakalandı
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, Murat S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
DHA’nın haberine göre cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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