Tartıştığı eşini sokak ortasında öldürdü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2 çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan koca, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
GÜNDEM 19.04.2022, 09:38
Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta yürüyen Demet A., tartıştığı eşi Sergen A. tarafından silahla vuruldu.
Daha sonra sinir krizi geçiren Sergen A. aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı koca hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralanan Sergen A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Demet A.'nın cansız bedeni ise otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayın olduğu sokakta yaşayan Asiye Birdal, "Silah sesini duyunca dışarı çıktım. Yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı. Kadın ölmüştü. Polisler geldi, olay yeri inceleme yaptılar" dedi.
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