Tartıştığı oğlu silahla öldürdü!
21 yaşındaki genç, önce tartıştığı ardından da kavga ettiği babasını silahla vurarak öldürdü. Baba katili, polis tarafından gözaltına alındı.
GÜNDEM 10.06.2022, 12:15
Sakarya’nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde gece saatlerinde O. Kaymak (21) ile babası Hasan Kaymak (42) arasında tartışma çıktı.
Daha öncede ailevi sebeplerden dolayı birbirlerine girdikleri belirtilen baba ile oğlunun tartışması kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında O.K., evde bulunan silahla babasını vurdu.
Kanlar içerisinde bulundu
Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Baba katili yakalandı
21 yaşındaki genç ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.
Cinayetle ilgili inceleme başlatıldı.
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