Tartıştığı oğlu silahla öldürdü!

Sakarya’nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde gece saatlerinde O. Kaymak (21) ile babası Hasan Kaymak (42) arasında tartışma çıktı.

Daha öncede ailevi sebeplerden dolayı birbirlerine girdikleri belirtilen baba ile oğlunun tartışması kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında O.K., evde bulunan silahla babasını vurdu.

Kanlar içerisinde bulundu

Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba katili yakalandı

21 yaşındaki genç ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.

Cinayetle ilgili inceleme başlatıldı.