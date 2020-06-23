Tatile gideceklere sevindiren haber! Bir tatile bir buçuk yıl taksit imkanı

Ticaret Bakanlığı, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt içindeki harcamalarda taksit sayısını 18 aya yükseltti.

Ticaret Bakanlığı’nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BDDK ilgili taksit süresinin 12 aydan 18 aya çıkarılacağını 10 Haziran’da açıklamıştı.

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi.

Buna göre;

Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar ise, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışları için kredi kartı taksit sayısını 18 ay olarak düzenleyen madde kapsamına alındı.