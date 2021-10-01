TBMM Başkanı Şentop: Darbeler dönemi ülkemiz için artık tamamen kapanmıştır

TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama yılı başladı.

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Şentop, açılış konuşmasında, günümüzde savaşların şekil değiştirdiğini, düşmanların dost kılığına gizlendiğini ve bu nedenle huzuru ve barışı korumanın her zamankinden zor ve önemli olduğunu ifade ederek “Bugün artık güçlü devletlerin sömürü ilişkileri gizlenemez hoyratlığa ulaşmıştır. Onlara ‘dur’ diyen, mazlum milletlerin sesi ve direnci olmak için gayret eden güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır” dedi.

"Hainlerin planlarını darmadağın ettik"

Şentop, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, “Cumhurbaşkanımızın cesaretli ve kararlı liderliğinde hainlerin planlarını, tıpkı geçmişte ordularını darmadağın ettiğimiz gibi darmadağın ettik. Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbelerden medet umanların bir an evvel kabul etmesi gereken gerçek; demokratik olgunluğumuzun ve demokrasimizin geldiği noktanın darbeler döneminin ülkemiz için artık kapanmış olduğudur” dedi.

"Çözümü gündelik siyasete feda etmemek gerekir"

Şentop konuşmasını şöyle sürdürdü:

“TBMM çalışmalarında usül ve üslubun önemine ve örnek teşkil etmesi gerekiyor. Ülkemizin kaderine hep birlikte yön verme sorumluluğumuz, birbirimizle kurduğumuz diyaloglara da yansımalıdır. Şüphesiz ki, her konuda uzlaşmak mecburiyetinde değiliz, ne var ki uzlaşmanın mümkün olduğu durumlarda da çözümü gündelik siyasete feda etmemek gerekir. Bu çatı altında hiç kimse, bu güzel ve mukaddes ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz.”