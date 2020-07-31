TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya Doğu Akdeniz resti

Ayasofya'da kıldığı bayram namazı sonrası kameralar karşısına geçen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı. Gazetecilerin Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin sorularını da yanıtlayan Şentop, "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir" ifadesini kullandı.

GÜNDEM 31.07.2020, 11:28
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TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya Doğu Akdeniz resti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır" dedi.

Şentop, "Bayramlaşmada maske ve mesafe kuralına uyalım" dedi.

"TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DE BÜTÜN YETKİLERİNİ KULLANMADA KARARLIDIR"

Şentop, basın mensuplarının Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin sorusu üzerine, Doğu Akdeniz'i çevreleyen ülkelerin arasında Akdeniz'e en büyük sınırı olan ülkenin Türkiye olduğunu ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'in güvenliğinin en başta Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, "Doğu Akdeniz'le alakası olmayan bazı ülkelerin başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'in güvenliği ve zenginliği, başta Türkiye olmak üzere başka Doğu Akdeniz sınırındaki ve çevresindeki ülkeler bakımından ehemmiyet ifade ediyor. Bu bakımdan Türkiye, kendisini Doğu Akdeniz'in güvenliğinden birinci derecede sorumlu addeden bir ülkedir. Türkiye buradaki uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün yetkilerini kullanma konusunda kararlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"LİBYA'DA ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE MEŞRU BİR ŞEKİLDE BULUNAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Libya meselesine değinen Şentop, şöyle konuştu: "Libya'da uluslararası hukuka göre meşru bir şekilde bulunan tek ülke Türkiye'dir. Çünkü Libya'da Birleşmiş Milletler'in ve üye ülkelerin hepsinin kabul etmiş olduğu meşru hükümetle bir uluslararası anlaşma yapan ülke Türkiye'dir. Bu uluslararası anlaşmaya göre Libya'da Türkiye bulunmaktadır. Onun dışında Libya'da hareket içerisinde bulunan, operasyon yapan başka ülkelerin hepsi uluslararası hukuka göre gayri meşru bir faaliyet içerisindedir. Mısır'ın almış olduğu kararda, Mısır parlamentosu sadece kendi sınırları içerisindeki olaylarla ilgili karar alabilir. Komşu ülkeye saldırmak için almış olduğu karar, uluslararası hukuka aykırıdır. Meşru hükümetle anlaşma yapan ve bu anlaşma mucibince uluslararası hukuka göre meşru olarak Libya'da bulunan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye bu anlamda uluslararası hukukun kendisine vermiş olduğu bütün hak ve yetkileri kullanacaktır."

"TÜRKİYE, HAKLI DAVASINDA AZERBAYCAN'I SONUNA KADAR DESTEKLEYECEKTİR"

TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla ilgili de şunları söyledi: "Ermenistan, sadece Azerbaycan'la sorunu olan bir ülke değil. Bölge barışını gerçekten uzun zamandır tehdit eden bir ülkedir. Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında başta bölge ülkeleri olmak üzere Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorununun çözümü için oluşturulan Minsk grubu dahil olmak üzere dünyadaki bütün ülkelerin Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında kararlı bir tutum sergilemeleri bir zorunluluktur. Aksi halde Ermenistan sadece Azerbaycan'la değil, bütün bölge barışı için bir tehdit oluşturmaktadır."

Azerbaycan'la Türkiye arasında özel bir ilişki olduğunu vurgulayan Şentop, "Biz, 'Tek millet, iki devlet.' deriz aramızdaki ilişkiyi ifade etmek için. Azerbaycan'ın meselesi, derdi, sorunu, üzüntüsü bizim meselemizdir, üzüntümüzdür, sevinci bizim sevincimizdir. Bu bakımdan Azerbaycan'ı haklı davasında uluslararası hukuka göre haklı olduğu davada, Türkiye sonuna kadar destekleyecektir ve yanında yer alacaktır" diye konuştu.

Şentop, konuşmasının ardından basın mensuplarının bayramını kutladı.

#TBMM Başkanı Mustafa Şentop #Ayasofya
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