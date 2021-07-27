TBMM Başkanı Şentop'tan 'Tunus' açıklaması!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'ı görevden almasına tepki gösterdi.
GÜNDEM 27.07.2021, 21:30
TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"(Tunus'taki gelişmeler) Anayasayı askıya alabilmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Başbakanın görevden alınmasında cumhurbaşkanına tanınmış yetki yok. Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir yönetimle yönetilmesidir. Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği hükümeti doğrudan halkın seçmesi"
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