TBMM'de bütçe maratonu!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılı bütçesine ilişkin sunumunu yaptı.

Fuat Oktay, önümüzdeki yıl nice başarılara imza atacaklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Son dönemde gerek toplumun farklı kesimleri ile yapılan geniş katılımlı istişarelerin sonucu olarak geliştirilmekte olan gerekse Yeni Ekonomi Programında öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle, enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir.

(İstanbul Havalimanı) 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle uluslararası ve ulusal uçak seyahatleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalmış olduğundan, ortalama yıllık kira bedelinin çok çok altında bir garanti ödemesi veya mahsuplaşma gündeme gelebilecektir."

"2021 Nisan gibi yerli aşımız hazır hale gelmiş olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kasım ayı itibarıyla COVID-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğünün 562 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

"COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda uygulama aşamasına geldik. 2021 yılı Nisan ayı gibi de yerli aşımız hazır hale gelmiş olacaktır."