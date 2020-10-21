TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor

TBMM'de COVID-19 tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor.

GÜNDEM 21.10.2020, 14:13
TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor

TBMM Genel Kurulunun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri Meclis'te "nöbetçi bakan" bulunuyordu. COVID-19 tedbirleri kapsamında ara verilen bu uygulama, belirlenen takvime göre 27 Ekim Salı günü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün nöbetiyle başlayacak.

Bakanlar, bu kapsamda, milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelerek, talepleri dinleyecek.

#TBMM #Nöbetçi bakan
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