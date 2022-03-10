TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Antalya Diplomasi Forumu'nu değerlendirdi
Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı gerçekleştirildi.
GÜNDEM 10.03.2022, 16:16 10.03.2022, 17:46
Meclis de toplantıyla ilgili söz alan AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal “Türkiye’nin böyle bir forma ev sahipliği yapıyor olması dış politikamız açısından oldukça öneme sahip” diye konuştu.
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