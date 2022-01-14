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TBMM grup başkanvekili Mahir Ünal genişletilmiş il toplantısına katılmak amacıyla Adıyaman’a gitti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "AK Parti bir millet hareketi, AK Parti her yıl 26 Ağustos'ta 1071'in yıl dönümünde Ahlat'ta, Malazgirt'te kutladığımız Anadolu'ya gelişimizin ve kutlu yürüyüşümüzün bugünkü ismidir, adıdır AK Partidir" dedi.

GÜNDEM 14.01.2022, 15:27 14.01.2022, 18:53

Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İ. Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayiş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile partililer eşlik etti. 
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, öğlen saatlerinde geldiği Adıyaman'da, ilk olarak Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı ziyaret ederek, sonrasında Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Ünal, burada belediye çalışmaları hakkında Başkan Kılınç'tan bilgi aldı.  
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, daha sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.  
Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal," AK Parti bir millet hareketi, AK Parti her yıl 26 Ağustos'ta 1071'in yıl dönümünde Ahlat'ta, Malazgirt'te kutladığımız Anadolu'ya gelişimizin ve kutlu yürüyüşümüzün bugünkü ismidir, adıdır AK Parti'dir."dedi. 
HDP'li Milletvekili Semra Güzel ile PKK'lı terörist Volkan Bora'nın Kuzey Irak'taki terör kamplarında çekilmiş fotoğrafa Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözüm sürecinde çekildiğini söylediğini aktaran Ünal,"Gecen gün 2017 yılında Adıyaman'da öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan fotoğrafları tüm Türkiye gördü. Birşeyi doğru koyalım kimse dünyada terörü, silahı, şiddeti savunamaz. HDP hariç savunuyorlar. Şimdi HDP'nin yanında CHP'de savunmaya başladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu sordular. Dediler ki; buna ne diyorsunuz? buna bir tepkiniz olmayacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu, dedi ki; o iş çözüm sürecinde olmuş şimdi çözüm sürecinin ne olduğunu unutanlar için hem oradan bir ne oluşturmak istiyor? dezenformasyon, manipülasyon oluşturmak istiyor. Efendi çözüm süreci bu devletin demokrasiyi korumak için gerekli enstrümanları kullanarak terörü sona erdirmek için attığı adımın ismidir çözüm süreci devlet gerektiğinde gerekli enstrümanları kullanarak terörü sona erdirmek için gerekli önlemleri, tedbirleri alır. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile seçim ittifakı yapıyor mu? Yapıyor. Peki AK Parti çözüm sürecinde terörü bitirmek için cumhurbaşkanımızın o gün ki; ifadesiyle elini taşın altına koyup gerekirse "Baldıran Zehri İçerim" dedi mi? Dedi. Peki biz terörü bitirmek için bütün riskleri aldık mı? Aldık. Silahı bıraktırmak için gerekli her şeyi yaptık mı? Yaptık” şeklinde konuştu. 
Ölümüne tam bağımsızlığı savunmaya devam edeceklerini belirten Ünal, "Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki en doğal hakkı olan kendini savunma hakkından vazgeçin diyorlar. Şimdi bize diyorlar ki; Doğu Akdeniz'deki iddialarınızdan vazgeçin, şimdi bize diyorlar ki; Kuzey Suriye'de terörle mücadele etmeyin, şimdi bize diyorlar ki; Kuzey Irak'ta terörle mücadele etmeyin, şimdi bize diyorlar ki; Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki en doğal hakkı olan kendini savunma hakkından vazgeçin diyorlar.  Biz diyoruz ki; savunma hava sistemi kuracağız onlar diyorlar ki; biz size satmayız, biz diyoruz ki; S-400 alırız o zamanda size yaptırım uygularız diyorlar. Şimdi AK Parti bu ülkenin, bu milletin her bir ferdinin tam bağımsızlığını savunmamalıdır diyebilecek kimse var mıdır? Bu ülkede biz ölümüne bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. 

#TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal
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