TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç gündemi değerlendirdi!

AK Parti ve MHP'nin Meclis'e taşıdığı 'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' tartışmalar eşliğinde, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Konuyla ilgili Kanal B Güncel programına konuk Olan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç yapılan düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulundu.