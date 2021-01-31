TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç gündemi değerlendirdi!
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kanal B’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
GÜNDEM 31.01.2021, 11:57 31.01.2021, 17:47
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini anlattı.
Son dönemde gündeme gelen erken seçim tartışmalarına da değinen Güvenç muhalefeti eleştirdi.
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