TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kurban Bayramı mesajı!

Güvenç, mesajında Kurban Bayramı’nda pandemi kurallarına dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında pandemi sürecine de değindi. Son verilerin olumlu yönde seyrettiğini hatırlatan Güvenç, Kurban Bayramı’nda da kurallara riayet ederek olumlu sürecin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Güvenç, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu bu pandemi sürecini devletimizin gücü, milletimizin azmi ve inancıyla başarılı bir şekilde geçiyoruz. Son verilere baktığımızda olumlu yönde bir seyir olduğunu görmekteyiz. İdrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nda da bu verilerin olumlu bir şekilde devam etmesi adına üzerimize düşeni yapmalı ve kurallara harfiyen uymalıyız. Dinimiz insanın hem maddi hem de manevi temizliğini emreder. Biz de bu emir doğrultusunda ibadetlerimizi en hassas şekilde yerine getiririz. Kurban ibadeti de hassasiyetle gerçekleştirdiğimiz bir ibadettir. Bu güzel günde birlik ve beraberliğimiz artar. Paylaşma duygularımız çoğalır ve ümmet ve millet olduğumuzu hatırlarız. Bu vesileyle, milletim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eder, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmenizi dilerim.”