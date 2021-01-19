TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'ten ziyaret!
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, HAK-İŞ Kahramanmaraş şubesini ziyaret ederek Başkan Ömer Çınar ile bir araya geldi.
GÜNDEM 19.01.2021, 18:14 19.01.2021, 20:25
Güvenç ve beraberinde ki heyet daha sonrasında TES-İŞ Şube Başkanı Mehmet Kavuk ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular.
Heyet Kahramanmaraş’ın sanayi bakımında büyük bir yere sahip olan Balsuyu Mensucatı ziyaret ederek Balsuyu Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ile bir araya gelerek Balsuyu mensucat çalışanlarını ziyaret etti.
Başkan Güvenç son olarak Kahramanmaraş Mimarlar Odasını ziyaret ederek Kahramanmaraş Mimarlar Odası Yönetimi ile bir araya geldi.
Ziyaretler sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Kadrolar olarak her zaman işçinin yanında olduklarını belirtti.
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