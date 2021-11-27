TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, gündemi değerlendirdi!
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç Hafta Da 1 Programında Gündeme İlişkin Soruları Cevapladı.
GÜNDEM 27.11.2021, 14:01 27.11.2021, 17:09
Döviz kuruna yapılan saldırı mı, kriz mi? Sorusuna Güvenç, rakamlarla cevap verdi.
Güvenç, vatandaşlara seslenerek dövizlerini bankalara yatırmalarını istedi.
Başkan güvenç son olarak CHP lideri kılıçdaroğlu’nun helalleşme tartışmasına da değindi.
Namaz Vakti 27 Kasım 2021
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|13
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|13
|14
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|14
|14
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|10
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|13
|20
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|12
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
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|13
|6
|Takımlar
|O
|P
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|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
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|13
|26
|5. Rayo Vallecano
|15
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Barcelona
|13
|20
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|14
|20
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|15
|19
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|19
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|17
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|15
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|15
|16
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|14
|12
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|14
|12
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|11
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