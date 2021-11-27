TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, gündemi değerlendirdi!

Döviz kuruna yapılan saldırı mı, kriz mi? Sorusuna Güvenç, rakamlarla cevap verdi.



Güvenç, vatandaşlara seslenerek dövizlerini bankalara yatırmalarını istedi.



Başkan güvenç son olarak CHP lideri kılıçdaroğlu’nun helalleşme tartışmasına da değindi.