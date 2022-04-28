TBMM içişleri Komisyon Başkanı Güvenç haber merkezi programına konuk oldu!

6 muhalefet partisinin genel başkanlarının bir araya gelme sürecindeki amaçlarını anlatan Güvenç, masadan ayrılan isimler hakkında şunları söyledi.



Başkan Güvenç, Türkiye’de 1950’den beri sandığa güvenen, sandıktan çıkmayı uman, sandıktan umut vaat eden bir muhalefetin olmadığını belirtti.