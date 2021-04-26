TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç: Kobani olayı sadece terör olayı değildir

Kamuoyunda "Kobani olayları" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen, 2014'te yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili davanın görülmesine başlandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda yapılıyor. 2014’te meydana gelen Kobani olayları hakkında katıldığı televizyon kanalında “Kobani olayı sadece terör olayı değildir” diyen TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, o dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devletine meydan okunduğunu söyledi.

Güvenç, şu ifadelere yer verdi: “Emin olun, bu kadar çelişkiler yumağının olduğu bu kadar acıların yaşandığı bir ortamda bunları görmek, azıcık duyarlılık sahibi olan insanı gerçekten çok üzüyor. Bugün Kobani davasıyla Metina’daki askerlerimizin operasyonunu 1970’li yıllarda büyükelçilerimize ASALA’nın yaptığı katliamları ve 1915’te Ermenilerin yaptıkları tahrikleri birbirinden ayıramazsınız. Tarih süreklilik arz eder, tarih bir devamlılık içerisindedir ve akış söz konusudur. 1915’te ne ile karşı karşıyaysak bugünde aynı şeylerle karşı karşıya olmanın idraki içerisinde olmalıyız. Kobani olayı sadece terör olayı değildir. Kobani olayı ve daha sonraki hendek-çukur siyaseti bir kalkışmanın, bir ihanetin ve ülkeye savaş açmanın açık adıdır. Kobani olaylarında çok açık bir şekilde Kandil, halkı isyana çağırmış, Kobani ile Ayn-el Arap’ın birleştirileceğinden bahsetmiş, gençlerin sokağa çıkmasını emir vermiştir ve bu olay sıradan bir olay değildir. Burada aldıkları cesaret ise Suriye’deki karışıklıktan medet ummuşlardır. Selahattin Demirtaş ‘PYD, Fırat’ın batısına da geçecek, siz de mal mal bakacaksınız’ demişti bu ülkeye. Bir meydan okuma vardır devlete ve o mücadele onlar tarafından başlatılmıştır. Hamd olsun ki güvenlik güçlerimiz, hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde büyük bir özveri ile bunları püskürtmüştür.”