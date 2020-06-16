TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç gündemi değerlendirdi!
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç A Haber’in 12 Haber Bültenine Videokonferans aracılığıyla canlı yayın konuğu oldu.
GÜNDEM 16.06.2020, 14:59 16.06.2020, 18:43
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TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç burada ''HDP’nin provokatif yürüyüşüyle ilgili terör örgütlerinin emirlerini yerine getirmekle meşgul'' dedi.
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç ''CHP’nin HDP yürüyüşüne destek kararıyla ilgili olarak CHP tarihinin her döneminde marjinal gruplarla ilişkili ve iltisaklıdır.'' dedi.
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