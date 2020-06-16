TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç gündemi değerlendirdi!

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç burada ''HDP’nin provokatif yürüyüşüyle ilgili terör örgütlerinin emirlerini yerine getirmekle meşgul'' dedi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç ''CHP’nin HDP yürüyüşüne destek kararıyla ilgili olarak CHP tarihinin her döneminde marjinal gruplarla ilişkili ve iltisaklıdır.'' dedi.