TBMM Kaşıkcı cinayeti ile ilgili gerginlik yaşandı! Ünal muhalefete sert yüklendi
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yargılamanın, Suudi Arabistan'a nakledilmesiyle ilgili eleştiride bulundu.
GÜNDEM 14.04.2022, 17:38 14.04.2022, 18:10
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yargılamanın, Suudi Arabistan'a nakledilmesiyle ilgili eleştiride bulundu.
AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal eleştirilere karşı açıklamalarda bulunarak "Türkiye bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır” ifadelerine yer verdi.
"Türkiye bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bugün geldiğimiz noktada uluslararası soruşturmaların devri ve bunun hukuki altyapısı bellidir. Türkiye gereğini yapmıştır ve şu anda da ortada bir fail bulunmamakta, yargılanan bulunmamakta ve hukuk temelinde de bu dosya maksat hasıl olmuş, bütün delilleri Türkiye sağlamıştır. Bütün delilleri dünyaya Türkiye servis etmiştir” diye konuştu.
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