T.C. Kimlik No kısıtlama özelliği e-Devlet'e geldi

Türkiye'de çalınan veya kaybolan T.C. kimlik kartları nedeniyle bazı vatandaşlar, istemeden de olsa şirketlere ortak veya yetkili olabiliyor.

Genellikle dolandırıcılık amacıyla yapılan bu girişimlerde art niyetli olan kişiler, çalınan bilgileri kullanarak vatandaşları mağdur edebiliyor.

Şimdiye kadar vatandaşlar, ticaret sicili müdürlüklerine başvuru yaparak kimlik numaralarını herhangi bir şirket ortaklığı ya da yetki için kullanılmasını kısıtlayabiliyordu.

KISITLAMA ÖZELLİĞİ E-DEVLET'E GELDİ

Bu işlem için ticaret sicili müdürlüklerine gitmek ve süreçle uğraşmak istemeyen vatandaşlara iyi haber geldi.

Yukarıda bahsettiğimiz T.C. Kimlik No kısıtlama özelliği e-Devlet platformuna entegre edildi.

Yeni özelliğin hem kısıtlama yapmak için hem de kısıtlamayı kaldırmak için kullanılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Bugüne kadar vatandaşlarımız çalıntı, sahte kimlik ve benzeri durumlarda kişilerin iradeleri dışında şirket veya ticari işletmelere ortak/yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine başvurmakta ve müdürlüklerce MERSİS'teki kimlik numaraları üzerine kısıt konulmaktaydı.

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımıza sunulan yeni hizmetimiz olan 'Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak / Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri' sayesinde kişiler e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak şirket ortağı/işletme sahibi veya bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmesini engelleyebilecekler. ifadelerini kullandı.

T.C. KİMLİK NO KISITLAMA NASIL YAPILIR