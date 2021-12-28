Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakanlar para cezası
2020'den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını çocukların yoğun olduğu yerlerde maskesiz gezdiren vatandaşlara para cezası uygulandı.
GÜNDEM 28.12.2021, 13:49 28.12.2021, 14:03
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020'den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız, maskesiz gezdiren 1964, Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları besleyen 384 kişiye idari para cezası uygulandı.
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