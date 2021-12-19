Tekirdağ'da zabıtaya bıçaklı saldırı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde çöp konteynerını deviren O.D. (20) ve R.G. (26), bölgedeki zabıta ekiplerince uyarıldı.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

ZABITALARDAN BİRİNİ BIÇAKLADILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.D., zabıta F.I.'yı (32) karın bölgesinden ve sol elinden bıçakladı. İhbar üzerine yaralı zabıta personeli ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDILAR

Şüpheli şahıslar ise suç aleti ile jandarma devriye personeli tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ALKOLLÜ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

3.50 ve 3.10 promil alkollü olan şahısların sabıkalı oldukları da öğrenildi.