Tekne kazasında kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Sahil güvenlik botu, dalış timi, sahil güvenlik uçağı, sahil güvenlik helikopteri, kara araçları ve 98 personelle sürdürülen arama çalışmalarında Altınkum sahilinden 19 Temmuz'da denize açıldıktan sonra kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın ardından Sinan Yeniçeri'nin cesedine de Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında ulaşıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Temmuz'da Akçay açıklarında bir fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için aralıksız olarak devam eden arama faaliyetleri sonucunda bugün saat 12.20'de Ayvalık Maden Adasının batısında deniz yüzeyinde bir cansız beden olduğu ihbarının alındığı belirtildi.

Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi sevk edildiği vurgulanan açıklamada, "Şahsın kayıp olan Sinan Yeniçeri'nin olduğu yakınları tarafından teşhis edilmiştir. Ayrıca devamında batan tekneye de ulaşılarak denizden çıkarılmıştır. Söz konusu kaza sonucu kaybolan iki kişinin de bulunması üzerine 19 Temmuz saat 23.19'da Edremit Körfezinde başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.